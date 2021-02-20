Deniz Türüç'ün inadı Trabzon maçına damga vurdu! Bedelini ağır ödeyebilir

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Trabzonspor maçında bir sakatlık geçiren Deniz Türüç, kenara gelip ağrı kesici iğne yaptırdı. Oyuna girerek kendini deneyen yıldız futbolcu, 8 dakika sonra kendini yere bırakarak sahadan sedye ile çıkartıldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, eski takımına karşı Gaziantep maçı kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı. Avcı, Uğurcan Çakır, Anthony Nwakaeme, Marlon Rodrigues'in yokluğunda genç oyunculara şans verdi. Uğurcan'ın yerine kalede Kağan Moradaoğlu'na eldivenleri teslim eden Avcı, defansın solunda Faruk Can Genç'e, orta sahada ise Yunus Mallı'ya forma verdi.

KALEYİ 2003 DOĞUMLU KAĞAN KORUDU

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un yokluğunda Trabzonspor'un kalesini koruyan 2003 doğumlu oyuncu Kağan Moradaoğlu ilk resmi maçına Medipol Başakşehir deplasmanında çıktı. Böylelikle ligin en genç oyuncuları arasına giren Kağan lig tarihinde Trabzonspor'un kalesine geçen en genç futbolcu oldu. Moradaoğlu, Medipol Başakşehir maçında Uğurcan Çakır'ın eldivenleriyle çıktı.

YUNUS MALLI İLK KEZ ON BİRDE

Trabzonspor'un devre arasında Wolfsburg'tan kadrosuna kattığı Yunus Mallı, bordo-mavili formayla ilk kez on birde görev aldı. Trabzonspor'da üç maçta oynayan Yunus, toplamda 13 dakika forma giydi.

EGEMEN KORKMAZ GERİ DÖNDÜ

Medipol Başakşehir ile oynanan Süper Kupa maçında kırmızı kart gören Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, 4 maçlık cezasını tamamlayarak yeniden kulübeye döndü. Başakşehir maçıyla cezası dolan Korkmaz başka bir Başakşehir karşılaşmasında görev alanında yer aldı.

DENİZ TÜRÜÇ KENARDA İĞNE OLDU

Mücadelenin 30. dakikasında Deniz Türüç sakatlık geçirdi. Kenara gelen Deniz Türüç oyuna dahil oldu ve kendini yere bıraktı. Tekrar kenara gelen Deniz Türüç kenarda tedavi gördü. Ağrı kesici iğne yapılan Deniz tekrar oyuna girerek kendini denedi. Oyunda kalmakta direnen Deniz Türüç 38. dakikaya kadar dayanabildi. Daha fazla dayanamayan Deniz Türüç kenara değişiklik işareti yaptı. Sedye ile kenara gelen Deniz'in yerine Gulbrandsen oyuna dahil oldu.

BEDELİNİ AĞIR ÖDEYEBİLİR

Sakatlandığı anda maçtan çıkmak yerine iğne olarak devam eden Deniz Türüç'ün birkaç hafta sahalardan uzak kalabileceği öğrenildi. Yıldız futbolcunun durumu yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek.