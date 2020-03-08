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Fortuna Düsseldorf, Kenan Karaman, Spor

Kenan Karaman gol attı, Fortuna Düsseldorf bir puan aldı

Almanya Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf'un deplasmanda Mainz 05 ile 1-1 berabere kaldığı maçta kırmızı-beyazlıların golünü milli futbolcu Kenan Karaman attı.

08.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 08.03.2020 23:13
Kenan Karaman gol attı, Fortuna Düsseldorf bir puan aldı

Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'da 25. haftanın kapanış maçında Opel Arena'da Mainz 05'e konuk oldu.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada Mainz 05, 62. dakikada Levin Mete Öztunalı'nın golüyle 1-0 öne geçti.

PUANI KENAN KARAMAN GETİRDİ

Fortuna Düsseldorf, 85. dakikada milli futbolcu Kenan Karaman'ın golüyle eşitliği sağladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kenan Karaman, böylelikle bu sezon 4. golüne imza attı.

Fortuna Düsseldorf 22 puanla 16. sırada yer alırken, Mainz 05 ise 26 puanla 15. basamakta bulunuyor.

Kenan Karaman gol attı, Fortuna Düsseldorf bir puan aldı

Kaynak: AA

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Almanya Bundesliga'da Kenan Karaman gol attı, Fortuna Düsseldorf bir puan aldı

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