Kemal Ademi, Ronaldo'ya meydan okudu: Hazır olduğumda ondan daha yükseğe sıçrayabilirim

Fenerbahçe'nin son gün transferlerinden Kemal Ademi, sarı-lacivertli kulübe gelişini anlattı. 1.98 boyundaki Kosovalı golcü, "Yüzde yüz hazır olduğumda Ronaldo'dan daha yükseğe sıçrayabilirim." dedi.

Fenerbahçe'nin Basel'den kadrosuna kattığı Kemal Ademi, Sabah Gazetesi'ne konuştu. Yönetimden ayrılabileceğini öğrendikten sonra harekete geçtiğini belirten Ademi, "Bu süreçte Fenerbahçe'nin santrfor aradığını duyduk. Kulüp benim menajerlerimle temasa geçti ve çok uzun bir süreç olmadan transfer gerçekleşti" dedi.

1.98'lik boyuyla dikkatleri çeken Kosovalı futbolcu, hazır olması durumunda Cristiano Ronaldo atletizmine gelebileceğini söyledi.

"NE KADAR SIÇRADIĞIMI BİLMİYORUM"

Yükseğe sıçramak için antrenörlerle çalıştığını belirten Ademi, "Ne kadar yükseğe çıktığımı, sıçradığımı bilmiyorum ama yüzde yüz hazır olduğumda Ronaldo'dan daha yükseğe sıçrayabilirim. Kulüpteki antrenörlerle çalışıyoruz. Uzun boyluyum ve hızlı bir oyuncu olduğumu düşünüyorum, çalışmalarımız sürüyor. Zlatan İbrahimovic (1.95) çok büyük bir oyuncu. Premier Lig'de forma giyen Andy Carroll (1.93) gibi uzun boylu forvetlere göre daha hareketli ve teknik bir oyuncu. Premier Lig'deki uzun boylu forvetleri izlediğimde Zlatan'daki tekniğin onlarda olmadığını görüyorum. Defanslar bu oyunculara dikkat etmeliler. Zlatan'a benzetilmek güzel ancak ben tamamen kendi adıma yapabileceğim en iyi şeyleri hedefliyorum" dedi.

"SAMATTA VE CISSE FANTASTİK OYUNCULAR"

Takım arkadaşları Samatta ve Cisse hakkında konuşan 24 yaşındaki golcü, "İkisi birbirlerine benzeyen santrforlar. Ben ise farklı tipte santrforum. İkisi de fantastik oyuncular ve Premier Lig'de görev yapmışlar. Kendilerinden çok fazla şey öğrenebileceğimi düşünüyorum. İdmanlarda onları seyredip, neler öğrenirim diye bakıyorum." ifadelerini kullandı.

Kemal Ademi, kariyerinin devamında vatandaşı Vedat Muriqi gibi bir transfer yapmak isteğini sözlerine ekledi.