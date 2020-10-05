Kemal Ademi kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, forma numarası kaç, boy ve kilosu ne?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından araştırılan Kemal Ademi kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mevkisi ne, forma numarası kaç, boy ve kilosu kaç?

Fenerbahçe yeni forvet transferiyle takımı daha da güçlendirdi. Peki yeni transfer Kemal Ademi kimdir? Aslen nereli, kaç yaşında, hangi pozisyonlarda oynayabiliyor, boyu ve kilosu kaç?

KEMAL ADEMİ KİMDİR?

Kemal Ademi, 23 Ocak 1996 doğumlu Türktakımlarından Fenerbahçe'de forvet olarak oynayan Alman profesyonel bir futbolcudur.

Kemal Ademi doğum tarihi : 23 Ocak 1996

Kemal Ademi kaç yaşında : 24 yaşında

Kemal Ademi aslen nereli : Almanya (İsviçre'de büyümüştür.)

Kemal Ademi mevkisi ne : Forvet

Kemal Ademi forma numarası kaç : 99

Kemal Ademi boyu kaç : 1,95 metre

Kemal Ademi kilosu kaç : 86 kg

Kemal Ademi burcu ne : Kova

KEMAL ADEMİ KULÜP KARİYERİ

Neuchâtel Xamax

5 Temmuz 2018'de Ademi, İsviçre Süper Ligi takımı Neuchâtel Xamax ile ilk profesyonel sözleşmesini, bir yıl daha devam etme seçeneği ile bir yıllık anlaşmayı kabul ettikten sonra imzaladı. Bir ay sonra, Sion takımına karşı 3-0 yenildikleri maçta Tunahan Çiçek'in yerine 46. dakikada oyuna girerek ilk profesyonel futbolcu çıkışını yapmıştır.

Basel

15 Haziran 2019'da Ademi, dört yıllık bir sözleşme ile İsviçre Süper Lig takımı Basel'e katıldı.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Kemal Ademi, Almanya'nın Villingen-Schwenningen kentinde, Kosovalı Prizrenli Arnavut bir ebeveynden doğdu ve İsviçre'de büyüdü. Bu nedenle uluslararası olarak Almanya, Kosova ve İsviçre'yi temsil etme hakkına sahiptir. İsviçre milli futbol takımı Ademi'yi aramaya çalıştı, fakat çağrılmak üzere onaylanması için FIFA ile devam eden bir davası bulunmakta.