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Kel Aliço Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç oldu

AA / Cihan Demirci - Haberler | Spor
Kel Aliço Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç oldu

Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen "Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri"nin başpehlivanlığını İsmail Koç kazandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen "Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri"nin başpehlivanlığını İsmail Koç kazandı.

Güreşler, Köprü Mahallesi'ndeki fuar alanında merhum güreş ağası İbrahim Girgin anısına düzenlendi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, açılışta yaptığı konuşmada, Türk milletinin en köklü ortak değerlerinden birinin yağlı güreşler olduğunu belirterek, "Bu köklü gelenek, gönül veren insanların destekleriyle yaşıyor. Bu sahada güreş tutan pehlivanlarımız, bu köklü geleneğin yaşatılmasına destek sunuyor." dedi.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör de güreşlerin geçen yıl salgın kısıtlamaları nedeniyle düzenlenemediğini ifade etti. Merhum güreş ağası İbrahim Girgin anısına düzenlenen Kel Aliço Pehlivanı Anma Yağlı Güreşleri'ni yaşatmaya devam edeceklerini aktaran Güngör, tüm pehlivanlara başarılar diledi.

Başpehlivanlığı İsmail Koç kazandı

Müsabakalarda, çeşitli boylarda 246 pehlivan birbirine üstün gelmek için mücadele etti.

Başpehlivanlık güreşlerinde ise 54 sporcu kol bağladı. Finalde İsmail Koç ve Nedim Gürel karşılaştı. İki tecrübeli pehlivanın birbirini tartmasıyla geçen ilk dakikalar kıran kırana mücadeleye dönüştü.

Koç, yaptığı oyunla rakibi Gürel'i yendi. Üçüncülük kürsüsünü ise İsmail ve Turan Balaban kardeşler paylaştı.

Kel Aliço Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç oldu

Kel Aliço Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç oldu

Kel Aliço Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç oldu

Kel Aliço Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç oldu

AA / Cihan Demirci - Spor Haberleri
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Haber: Kel Aliço Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Koç oldu - Haberler Spor
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