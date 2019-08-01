Keçiörengücü'nden iki transfer daha

Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Keçiörengücü Rıdvan Şimşek ve Boubacar Dialiba'yı transfer etti.

1.08.2019 21:21
Keçiörengücü'nden iki transfer daha

Transfer çalışmalarını sürdüren TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Keçiörengücü Rıdvan Şimşek ve Boubacar Dialiba'yı transfer etti.

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden mor menekşeler bonservisi elinde olan sağ bek Rıdvan Şimşek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Keçiörengücü, bonservisi elinde olan kanat oyuncusu Senegal asıllı Bosna Hersek'li Boubacar Dialiba ile ise 1+1 yıllığına anlaşma sağladı. Rıdvan Şimşek geçtiğimiz sezon Gazişehir Gaziantep forması giyerken, Boubacar Dialiba ise Ümraniyespor forması giymişti. - ANKARA

Kaynak: İHA
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