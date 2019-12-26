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Keçiörengücü'nde Akhisarspor maçının hazırlıkları sürüyor

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Akhisarspor'u ağırlayacak olan Keçiörengücü'nde hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

26.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:25
Keçiörengücü'nde Akhisarspor maçının hazırlıkları sürüyor

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Akhisarspor'u ağırlayacak olan Keçiörengücü'nde hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.


Mor Menekşeler, Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde Aktepe Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanda, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Dar alan çalışması ve yarı sahada çift kale maç ile antrenman sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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