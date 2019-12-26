Keçiörengücü'nde Akhisarspor maçının hazırlıkları sürüyor

26.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:25

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Akhisarspor'u ağırlayacak olan Keçiörengücü'nde hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.



Mor Menekşeler, Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde Aktepe Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanda, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Dar alan çalışması ve yarı sahada çift kale maç ile antrenman sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA