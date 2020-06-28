Keçiörengücü, Menemen maçının hazırlıklarına başladı TFF 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Menemenspor'u ağırlayacak olan Keçiörengücü, bu maçın hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Menemenspor'u ağırlayacak olan Keçiörengücü, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Son 2 haftada aldığı galibiyetlerle moral depolayan Başkent ekibi, Ekol Göz Menemenspor maçının hazırlıklarını Aktepe Stadı'nda Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde sürdürüyor. Mor menekşeler, 1 saat 15 dakika süren atnrenmana ısınma hareketleri ve top sürmeyle başlarken, idman 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA