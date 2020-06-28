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Keçiörengücü, Menemen maçının hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Menemenspor'u ağırlayacak olan Keçiörengücü, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Keçiörengücü, Menemen maçının hazırlıklarına başladı
28.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 28.06.2020 19:35

TFF 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Menemenspor'u ağırlayacak olan Keçiörengücü, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Son 2 haftada aldığı galibiyetlerle moral depolayan Başkent ekibi, Ekol Göz Menemenspor maçının hazırlıklarını Aktepe Stadı'nda Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde sürdürüyor. Mor menekşeler, 1 saat 15 dakika süren atnrenmana ısınma hareketleri ve top sürmeyle başlarken, idman 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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