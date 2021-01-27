Keçiörengücü Kadir Yılmaz Çelik'i kadrosuna katmak istiyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Kadir Yılmaz Çelik ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Devre arası transfer döneminde takıma gerekli takviyeleri yapmak isteyen TFF 1'inci Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor'dan Kadir Yılmaz Çelik'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Kadir Yılmaz Çelik daha önce Malatyaspor, Düzcespor ve Pazarspor'da forma giyerken, ofansif sol açık ve sağ açık bölgelerinde görev yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı