Keçiörengücü futbolcuları laktat testinden geçti

TFF 1.lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde futbolculara laktat testi yapıldı.

TFF 1.lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde futbolculara laktat testi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına Bolu'nun Gerede ilçesinde devam eden mor-beyazlı ekipte, futbolcular laktat testinden geçti.

Sağlık ekipleri nezaretinde gerçekleşen testte, kandaki laktik asit seviyesi takip edilerek, kondisyon ve dayanıklılık seviyeleri belirlendi.

Başkent temsilcisi yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er