Keçiörengücü: 1-2

STAT: Soma AtatürkHAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Mehmet Kağan Bingül (xx), Onur Tanrıverdi (xx)SOMASPOR: Muharrem Tunaş (x) - Melih (xxx), Burak (xx), Muhsin (xx), Ahmet (x) (Dk. 46 Yusuf Can x), Mustafa Bedirhan (x), Bilal (x) (Dk.

24.09.2019 17:18
Keçiörengücü: 1-2

STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Serkan Önsal (xx), Mehmet Kağan Bingül (xx), Onur Tanrıverdi (xx)

SOMASPOR: Muharrem Tunaş (x) - Melih (xxx), Burak (xx), Muhsin (xx), Ahmet (x) (Dk. 46 Yusuf Can x), Mustafa Bedirhan (x), Bilal (x) (Dk. 64 Oğuzhan x), Ali (x), Çağlayan (xx), Üzeyir (x), Hayri Mert (x) (Dk. 46 Erkul x)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Muhammed Birkan (xx) - Rıdvan (xxx), Diarra (xx), Cihan (xx), Soner (xx), İshak (xxx), Madinda (xxx), Erdem Onur (xx) (Dk. 74 Burak xx), Abdulkadir Kuzey (xxxx), Mendy (xxx) (Dk. 80 Sertaç x), Cem (xx) (Dk. 65 Hüsamettin xx)

GOLLER: Dk. 42 ve Dk. 55 Abdulkadir Kuzey (Keçiörengücü), Dk. 67 Melih (Somaspor)

SARI KARTLAR: Çağlayan, Melih (Somaspor), Mendy (Keçiörengücü)

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Somaspor, iç sahada Keçirörengücü'ne yenilerek elenmekten kurtulamadı: 1-2. Soma Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada 1. Lig temsilcisi Keçiören'in gollerini 42 ve 55. dakikalarda Abdulkadir Kuzey kaydetti. Soma, bu gollere yalnız 67. dakikada Melih'le karşılık verebildi.

- Soma

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.