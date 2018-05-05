?keçiboynuzu Kürü ile Akciğerleri Tamamen Temizleme

??keçi boynuzu akciğeri temizleyen harika bir bitkidir.Uzmanlar bu mucize kürü alkol ve sigara tiryakilerine mutlak suretle kullanmaları konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır. bu doğal ürün ile yapacağımız kür sayesinde, akciğerleriniz tertemiz olacaktır.

Keçi Boynuzundan Akciğer Kürü kürü nasıl hazırlanır ?

Gerekli Malzemeler:

6-7 tane keçiboynuzu * Yarım Litre Su kullanılır.

olarak 6-7 tane keçiboynuzunu soğuk su ile iyice yıkayın. Ardından kırarak önceden kaynatmış olduğunuz yarım litre suyun içine atın. Kısık ateşte 7-8 dakika daha kaynatın. Kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın ve yaklaşık 20 dakika soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra içerisindeki keçiboynuzlarını bir kaşık yardımı ile çıkarın. Suyunu bir cam şişenin içerisine alın. Akciğer temizleme kürü bu şekilde hazır hale geldikten uygulanışına bakalım;

Akciğer Temizleme Kürü Nasıl Uygulanır?

Gün içinde sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kere 1 er bardak için. Keçiboynuzu kürünü her gün taze olarak hazırlamalısınız. Akciğer temizleme kürünü 1 ay boyunca her gün düzenli olarak uygulayın. Düzenli kullanımında akciğerleri mucizevi şekilde temizleyen bir kürdür.

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