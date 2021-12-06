Kdz. Ereğli TSO üyeleri için "EDönüşüm İşbirliği" protokolü imzaladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, üyelerine yönelik olarak "E-Dönüşüm İşbirliği" protokolü imzaladıklarını ifade etti.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, odamız üyelerine yönelik olarak E-Fatura, E-Arşiv, E-İhracat ve E-İrsaliye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Bayt Yazılım Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü Ekşi Bilişim ve Tasarım firması ile "E-Dönüşüm İşbirliği Protokolü" bugün imzalandığını dile getirdi. Başkan Keleş imzalanan protokol ile mevcutta uygulanan indirime %20 ilave indirim daha sağlanacağını belirtti. Keleş ayrıca iş birliği protokolünden yararlanmak isteyen üyelerin 28 Aralık 2021 tarihine kadar Ekşi Bilişim ve Tasarım firması ile irtibata geçmeleri gerektiğini söyledi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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