Kdz. Ereğli Belediyespor, Devrek'i deplasmanda yendi
Bölgesel Amatör Lig 7.Grup'ta mücadele eden Ereğli Belediyespor, 1-0 geriye düştüğü maçta Devrek Belediyespor'u 2-1 yenmeyi başardı.
Bölgesel Amatör Lig 7.Grup'ta mücadele eden Ereğli Belediyespor, 1-0 geriye düştüğü maçta Devrek Belediyespor'u 2-1 yenmeyi başardı.
BAL 7. Grup'ta Devrek Belediyespor sahasında Ereğli Belediyespor'u ağırladı.
Maçın ilk yarısını Ereğli Belediyespor 1-0 geride kapatırken, ikinci yarıda penaltıdan Sinan Uzun ve Emre Aydoğan'ın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, maçı birlikte izledi.
Galibiyetin ardından, Ereğli Belediyesporlu futbolcular sahada büyük sevinç yaşarken, Belediye Başkanı Halil Posbıyık soyunma odasına girerek takımı kutladı. - ZONGULDAK