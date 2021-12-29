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KBSL: BOTAŞ: 81 Bellona Kayseri Basketbol: 64

KBSL: BOTAŞ: 81 Bellona Kayseri Basketbol: 64
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bellona Kayseri Basketbol, ligin 11. haftasında deplasmanda BOTAŞ'a kaybetti.

KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol, ligin 11. haftasında deplasmanda BOTAŞ'a kaybetti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında BOTAŞ'a, konuk olan Bellona Kayseri Basketbol salondan 81-64 mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: DSİ Spor Salonu

Hakemler: Ali Şakacı xx, Cemil Uygül xx, Hande Öztürk xx

BOTAŞ: Dubljevic xx (11), Ayşe Cora xxx (29), Sehernaz Çidal xx (10), Davis xx (13), Tilbe Şenyürek x (5), Jurjane xx (11), Prezelj x (2), Ceren Gökdemir x

Bellona Kayseri Basketbol: Farhiya Abdi xx (10), Helin Boybeyi x (6), Destiny Slocum xx (13), Zeynep Öykü Kalbisağde, Egle Sventoraite xx (11), Brooque Williams xx (18), Gökçe Doğan x (1), Sevgi Tonguç xx (5), Gizem Tüzün x, Meltem Topaloğlu x

1. Periyot: 20-13

Devre: 39-24

3. Periyot: 61-48 - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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