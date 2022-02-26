KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 59 OGM Ormanspor: 70
- Güncelleme:
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bellona Kayseri Basketbol ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi.
KAYSERİ (İHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bellona Kayseri Basketbol ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi. Kadir Has Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı konuk ekip OGM Ormanspor 11 sayı farkla 59-70 kazandı.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Cemil Uygül xx, Alper Gökçebel xx
Bellona Kayseri Basketbol: Peddy x (2), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x (2), Gökçe Doğan x, Sevgi Tonguç x (5), Dilara Tongar xx (8), Brooque Williams xxx (21), Farhiya Abdi xxx (14), Gizem Tüzün x (4), Helin Boybeyi x (3)
OGM Ormanspor: Marie Robinson xxx (21), Nilay Kartaltepe x, Sevgi Uzun xx (14), Meltem Avcı xx (6), Mc Cowan xxx (24), Damla Gezgin x (3), Nazlı Bircan Gökdemir x, Lucet x (2)
1. Periyot: 14-16
Devre: 23-35
3. Periyot: 39-54 - KAYSERİ