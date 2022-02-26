KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 59 OGM Ormanspor: 70 - Haberler

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KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 59 OGM Ormanspor: 70

İhlas Haber Ajansı - Spor
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KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 59 OGM Ormanspor: 70

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bellona Kayseri Basketbol ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi.

KAYSERİ (İHA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Bellona Kayseri Basketbol ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi. Kadir Has Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı konuk ekip OGM Ormanspor 11 sayı farkla 59-70 kazandı.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Fatih Arslanoğlu xx, Cemil Uygül xx, Alper Gökçebel xx

Bellona Kayseri Basketbol: Peddy x (2), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x (2), Gökçe Doğan x, Sevgi Tonguç x (5), Dilara Tongar xx (8), Brooque Williams xxx (21), Farhiya Abdi xxx (14), Gizem Tüzün x (4), Helin Boybeyi x (3)

OGM Ormanspor: Marie Robinson xxx (21), Nilay Kartaltepe x, Sevgi Uzun xx (14), Meltem Avcı xx (6), Mc Cowan xxx (24), Damla Gezgin x (3), Nazlı Bircan Gökdemir x, Lucet x (2)

1. Periyot: 14-16

Devre: 23-35

3. Periyot: 39-54 - KAYSERİ

KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 59 OGM Ormanspor: 70

KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 59 OGM Ormanspor: 70

KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 59 OGM Ormanspor: 70

KBSL: Bellona Kayseri Basketbol: 59 OGM Ormanspor: 70

İhlas Haber Ajansı - Spor

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Haberler

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