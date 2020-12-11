Kazdıkları çukurda yakalandılar
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Kazdıkları çukurda yakalandılar

11.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:33

Kazdıkları çukurda yakalandılar Bursa'da define avcılarından biri uygulama noktasında, diğerleri kazdıkları çukurda yakalandı Bursa'da define avcılarından biri uygulama noktasında yakalanırken, iki kişi ise kazdıkları çukurda yakalanarak gözaltına alındı.

Kazdıkları çukurda yakalandılar

Bursa'da define avcılarından biri uygulama noktasında, diğerleri kazdıkları çukurda yakalandı

BURSA - Bursa'da define avcılarından biri uygulama noktasında yakalanırken, iki kişi ise kazdıkları çukurda yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan bir araçtan, 1 adet Roma dönemine ait çocuk lahdi, 1 adet Roma dönemine ait 1 adet lahit kapağı ve 5 adet üzerinde çeşitli figürler bulunan lahit kapağı ele geçirildi. Araç sürücüsü K.G. uygulama noktasında gözaltına alındı.

Diğer yandan Kestel Narlıdere'de ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığını ihbarını alan ekipler harekete geçti. Ormanlık alan içerisinde kazı yapan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Her iki olayda gözaltına alınan 3 kişinin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazdıkları çukurda yakalandılar
Kazdıkları çukurda yakalandılar
Kazdıkları çukurda yakalandılar
Kazdıkları çukurda yakalandılar
Kazdıkları çukurda yakalandılar
Kazdıkları çukurda yakalandılar
Kazdıkları çukurda yakalandılar
Kazdıkları çukurda yakalandılar
Kazdıkları çukurda yakalandılar
Kazdıkları çukurda yakalandılar
Kazdıkları çukurda yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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