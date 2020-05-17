HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Kayserisporlu Ziya Alkurt: "Fırsatları iyi değerlendirmeliyiz"

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Ziya Alkurt, lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiğini söyledi.

Kayserisporlu Ziya Alkurt:
17.05.2020 10:06 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:06

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Ziya Alkurt, lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiğini söyledi.

29 yaşındaki futbolcu Ziya Alkurt, Süper Lig'e 27. haftası öncesinde korona virüs salgınından ötürü verilmesini fırsata çevirdi. Sakatlığından ötürü ligin ikinci yarısında oynanan 9 maçta görev alamayan Ziya, sakatlığından kurtularak form tutmaya başladı. Antrenmanların tekrar başlaması sonrasında birlikte takım idman yapan Ziya Alkurt, "Gönül isterdi ki, ne dünyada ne ülkemizde böylesine kötü bir dönem geçirmeseydik. Günde yüzlerce hatta binlerce insan hayatını kaybederken, ülkemizde halen tehlikesi geçmeyen bu virüs gölgesinde nasıl futbol oynayacağız bilmiyorum. Ama biz işimizi yapmak zorundayız" dedi.

Ziya Alkurt; "Eğer bu ara dönemi olmasaydı, benim bu sezon forma giyme şansım düşüktü. Virüs salgını arasında sakatlığımdan kurtuldum ve takımla birlikte çalışmalarımı sürdürüyorum. Umarım lig başlayana kadar form grafiğimi daha yukarılara çeker ve formamı giyerim. Futbol oynamayı çok özledim" görüşünde bulundu.

Ligin ilk yarısında Hes Kablo Kayserispor formasını 11 maçta giyen Ziya Alkurt, 6 kez ilk 11'de görev alırken 707 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki futbolcu, ligin ikinci yarısında oynanan 9 müsabakada görev alamadı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum Spor
Acun Ilıcalı: Avrupa'da kulüp alıp Türk futboluna yıldız kazandırmak istiyorum
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu Spor
Schalke forması giyen milli yıldız Ozan Kabak'a Rus ekibi Zenit talip oldu
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri Spor
Arsenal'in eski menajeri Unai Emery: Mesut etrafındaki oyunculara bel bağlayan biri
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti Spor
Borussia Dortmund, sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti
Nihat Özdemir'in 'Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz' sözleri, sosyal medyada tepki topladı Spor
Nihat Özdemir'in "Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz" sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi Spor
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
CSKA Moskova'nın doktoru Abzhelilov, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Dortmund - Schalke maçında yedek kulübesinde sosyal mesafe uygulandı
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Falcao'dan gol sevincinde sosyal mesafeye eleştiri: Gol sevincinde neden sarılmak yasak?
Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin
Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar...
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım
Ali Koç'tan liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım
Ali Koç'tan liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da...
'Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı' önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı
"Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Galatasaray Futbol Takımı'ndaki bir personelde koronavirüs tespit edildi
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı
Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı gerek var?
Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı...
Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu
Harry Kane, eski takımı Leyton Orient'e sponsor oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Merve Boluğur Şahan Gökbakar Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Can Bartu Hasan Şaş Ergin Ataman Malcolm Thomas
Daha Fazla Adana Avrupa Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kayserisporlu Ziya Alkurt: "Fırsatları iyi değerlendirmeliyiz" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 10:40:28. #1.15#
title