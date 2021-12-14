Kayserisporlu Uğur Demirok: "Beşiktaş yenilgisi bize yakışmadı" - Haberler Spor
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Kayserisporlu Uğur Demirok: "Beşiktaş yenilgisi bize yakışmadı"

Kayserisporlu Uğur Demirok:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserisporlu Uğur Demirok, 4-2 yenildikleri Beşiktaş maçı sonrasında yaptığı açıklamasında, "82. dakikaya kadar önde götürdüğümüz maçta yenilmek bize yakışmadı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Kayserisporlu Uğur Demirok, 4-2 yenildikleri Beşiktaş maçı sonrasında yaptığı açıklamasında, "82. dakikaya kadar önde götürdüğümüz maçta yenilmek bize yakışmadı. Üzgünüz" dedi.

Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan ve 4-2 yenilen Kayserispor'da mağlubiyetin üzüntüsü var. Sarı kırmızılı takımın defans oyuncularından Uğur Demirok, iyi mücadele ettiklerini ancak son dakikalarda yedikleri goller ile mağlup olduklarını söyledi.

Uğur Demirok, açıklamasında "Beşiktaş karşısında iyi oynadık. Golde bulduk. Öne geçtik. Beraberlik oldu. Tekrar öne geçtik. Maçın 82.dakikasına kadar tuttuğumuz oyunu sonuna kadar tutmalıydık. Bu skor bize yakışmadı. İnanılmaz bir mücadele sergiledik. İkinci yarıda aldığımız topları daha iyi kullanabilseydik, kazanabildik. Bu maçtan ders çıkarmamız gereken şeyler var. En azından berabere bitirmeliydik. Üzgünüz" dedi. - KAYSERİ

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