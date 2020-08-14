Kayserisporlu Pedro'ya teklif var Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı oyuncusu Pedro Henrique'nin menajeri Cesar Santana, teklif aldıklarını açıkladı.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı oyuncusu Pedro Henrique'nin menajeri Cesar Santana, teklif aldıklarını açıkladı.

30 yaşındaki futbolcunun menajeri Cesar Santana, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Pedro Henrique'ye hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan teklifler olduğunu açıkladı. Cesar Santana, Kayseri'de bulunmaktan ve Kayserispor'da oynamaktan dolayı Pedro'nun mutlu olduğunu ve geride kalan sezon başarılı bir dönem geçirdiğini söyledi.

Cesar Santana, "Pedro, Kayserispor için çok çalıştı ve iyi bir performans sergiledi. Pedro'nun bu performansı hem Türkiye'de hem de Avrupa'da dikkat çekti. Çok önemli kulüplerden teklifler var. Önümüzdeki hafta içerisinde Kayseri'ye gelerek bu konuyu Berna Başkan ile görüşeceğim. Hem Pedro'nun hem Kayserispor'un menfaatleri için ortak karar alırız" dedi.

Cesar Cantana, Türkiye'den Pedro Henrique için Antalyaspor, Göztepe gibi takımların teklifleri olduğunu Avrupa'dan da hem İspanya'dan hem de Belçika'dan isteyen kulüplerin olduğu ifade etti.

Yunanistan'ın PAOK takımından transfer edilen 30 yaşındaki Pedro Henrique, geçen sezon 26 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında oynadı. Süper Lig'de 2028 dakika oyunda kalan Brezilyalı futbolcu 10 gol atarken 1 de asist yaptı. Pedro Henrique'nin Hes Kablo Kayserispor ile 31 Mayıs 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA