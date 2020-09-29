Pedro Henrique, çöp konteyneri kenarına yemek arayan anne ve çocuğa yiyecek verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pedro Henrique, çöp konteyneri kenarına yemek arayan anne ve çocuğa yiyecek verdi

29.09.2020 15:51 | Son Güncelleme: 29.09.2020 16:27

Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique sokaktaki vatandaşa yardım eli uzattı. Çöp konteyneri yanında yiyecek arayan anne ve çocuğunu gören Henrique, aracındaki yiyecek poşetini alarak anne ve çocuğun yanına gitti ve yiyecekleri veri.

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor'un başarılı futbolcusu Pedro Henrique, saha içerisinde olduğu gibi saha dışında da isminden söz ettiriyor. Oynadığı futbol ve attığı goller ile Kayserispor taraftarının gönlüne taht kuran Pedro Henrique, Kayseri sokaklarında adeta insanlık dersi verdi.

YİYECEKLERİ ELLERİYLE VERDİ

Brezilyalı futbolcu, Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sonrasında evinin yolunu tutarken çöp konteyneri yanında yiyecek arayan bir anne ile çocuğuna yardım eli uzattı. Çöp konteyneri yanında anne ile çocuğunu yemek ararken gören Pedro Henrique, aracını kenara çekip yiyecek malzemelerinin olduğu poşeti götürdü.

Elleriyle poşetin içerisindeki yiyecekleri çıkarıp anne ile çocuğuna veren Brezilyalı futbolcu, yaptığı iyiliğin verdiği mutluluk ile yeniden aracına binerek evine gitti.

Pedro Henrique, çöp konteyneri kenarına yemek arayan anne ve çocuğa yiyecek verdi
Pedro Henrique, çöp konteyneri kenarına yemek arayan anne ve çocuğa yiyecek verdi
Pedro Henrique, çöp konteyneri kenarına yemek arayan anne ve çocuğa yiyecek verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Volkan Bozkır Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Müge Anlı Halil Sezai Serenay Sarıkaya
Spor Sörloth Can Bartu Arda Turan Eddie Newton Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kız Çocuk Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pedro Henrique, çöp konteyneri kenarına yemek arayan anne ve çocuğa yiyecek verdi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 16:27:55. #1.15#
title