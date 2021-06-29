Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
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Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

HES Kablo Kayserisporlu futbolcular yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

HES Kablo Kayserisporlu futbolcular yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarına dün başlayan Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular, bugün özel hastanede sağlık kontrolünden geçti. Futbolcuların kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri yapıldı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın sağlık kontrolleri, sağlık sponsorumuz Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde başladı" ifadelerine yer verildi.


Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan

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