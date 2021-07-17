Kayserisporlu Denis Alibec, CFR Cluj'a kiralandı

HES Kablo Kayserispor'un 30 yaşındaki forveti Denis Alibec, ülkesi Romanya'nın 1'inci Lig takımlarından CFR Cluj'a kiralandı.

HES Kablo Kayserispor'un 30 yaşındaki forveti Denis Alibec, ülkesi Romanya'nın 1'inci Lig takımlarından CFR Cluj'a kiralandı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda takımın forvet oyuncu Denis Alibec, CFR Cluj takımına kiralandı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Denis Alibec için Romanya'nın CFR Cluj kulübüyle 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan