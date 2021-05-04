Kayserisporlu Aziz Behich: "Kazanmak istedik ama olmadı"
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Kayserisporlu Aziz Behich: "Kazanmak istedik ama olmadı"

Kayserisporlu Aziz Behich: 'Kazanmak istedik ama olmadı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor'un sol bek oyuncusu Aziz Behich, Yeni Malatyaspor maçını kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Hes Kablo Kayserispor'un sol bek oyuncusu Aziz Behich, Yeni Malatyaspor maçını kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Ligin 39.haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve ilk yarısını önde tamamlamasına rağmen müsabakadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Kayserispor'da kaçan galibiyetin moral bozukluğu var. Kayserispor'un sol bek oyuncusu Aziz Behich dünkü maçta galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Aziz Behich, "Maça çok iyi başladık. Hocamızın kurduğu planı doğru uyguladık. Golü de bulduk. İkinci yarı istemediğimiz senaryo oldu. Geriye yaslandık. Malatyaspor'u biliyorduk. Etkili ortalar açıyorlardı. Bu ortalar bizim için problem oldu. Sonunda oldu zaten. Bir kaç tane uyarı oldu. Yine akıllanmadık ve golü buldular. Yazık oldu. 3 puan için gelmiştik geçen haftadan sonra 1 puan aldık. Haftaya evimizde oynuyoruz. Orda 3 puana alıp ligde kalma şansımızı yükseltmek istiyoruz" açıklamasını yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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