Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.
Antrenman, fitness çalışmasıyla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin