Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, fitness çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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