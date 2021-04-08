Kayserispor ve Bıtexen arasında teknoloji iş birliği

Kayserispor ve Bıtexen arasında teknoloji iş birliğiBıtexen'den Kayserispor'a coınİstanbul DHA - Bir futbol kulübü adına daha kripto para oluşturuluyor.

Kayserispor ve Bıtexen arasında teknoloji iş birliği

Bıtexen'den Kayserispor'a coın

İstanbul DHA - Bir futbol kulübü adına daha kripto para oluşturuluyor. Bitexen Teknoloji A.Ş., Adana Demirspor'un ardından Kayserispor ile teknoloji iş birliğine imza attı. Bu anlaşmaya göre, Bitexen Teknoloji AŞ tarafından, Kayserispor'a ait bir mobil uygulama ve kripto para oluşturulacak.

İTÜ ARI Teknokent'te geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş. ile Süper Lig'in köklü takımlarından Kayserispor arasında bir teknoloji iş birliği imzalandı. Kayserilileri ve Kayserispor taraftarlarını kripto parayla tanıştırmayı hedefleyen Bitexen Teknoloji, Kayserispor için oluşturacağı uygulamayla da çeşitli avantajlar sunmayı hedefliyor.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'de fintek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin ilk yerli Coin'i olan EXEN Coin'i sektöre sunan şirket, Türkiye'nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkanı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı