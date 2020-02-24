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Kayserispor'un golcüsü Artem Kravets: "1 puan teselli oldu"

Hes Kablo Kayserispor'un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets, Konyaspor karşısında aldıkları 1 puanın kendileri için teselli olduğunu söyledi.

24.02.2020 09:03 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:03
Kayserispor'un golcüsü Artem Kravets:

Kayserispor'un Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets, Konyaspor karşısında aldıkları 1 puanın kendileri için teselli olduğunu söyledi.


Golcü futbolcu, Konyaspor maçında galip gelemedikleri için üzgün olduğunu söyleyerek, "Maçtan önce 2-2 bitecek deselerdi asla kabul etmezdik. Maça kazanmak için çıkmıştık. Fakat 2-0'dan 2-2 bitirmek bize teselli oldu. Pes etmedik, oyunu bırakmadık. Her puan altın değerinde. Mücadelemizin karşılığı 1 puanı aldık" yorumu yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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