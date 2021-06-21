Kayserispor U19 sezonu 1 puanla kapattı
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Kayserispor U19 sezonu 1 puanla kapattı

Kayserispor U19 sezonu 1 puanla kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

U19 Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 21. hftasında evinde oynadığı maçta Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı ve sezonu 1 puanla kapattı.

U19 Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligin 21. hftasında evinde oynadığı maçta Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı ve sezonu 1 puanla kapattı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Rıza Öztürk xx, Selahattin Ak xx, Oğuzhan Bahçıvan xx

Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya xx, Göktuğ Yayla x, İzzet Kanberlioğlu xx, Seyitcem Gökberk Karagöz xx, Alperen Elmas xx, Yunus Emre Kılınç xx, Yiğit Yavuz Deniz xx, (Safa Bağçı x dk.81), Halil Can Durmuş xx, Ethem Balcı xx, Emin Can Uysal xx, Muhammed Ali Çalışır xx

Atakaş Hatayspor U19: Sait Sevim xx, Mehmet Ada xx, Eren Fansa xx, Yusuf Gassan Karasu xx, Baha Berk Aygün xx, (Osman Can Güleryüz x dk.74), Hüseyin Efe Akgül xx, (Onur Sucu x dk.76), Özcan Atalay x, (Eray Akar x dk.46)Hüseyin Karakaş x, (Ali Habeşoğlu x dk.46), Engin Can Aksoy xx, Hüseyin Gündüz x, Eren İsaoğulları x, (Şeyhmuş Bıçak x dk.46)

Goller: Ethem Balcı (dk.17 ve 66) (Kayserispor U19), Eren Fansa (dk.45), Onur Sucu (dk.90) (Hatayspor U19)

Sarı Kartlar: Muhammed Ali Çalışır, Tolun Orhun Akkaya, Halil Can Durmuş (Kayserispor U19), Eren Fansa, Eren İsaoğulları (Hatayspor U19)

Kırmızı Kart: Göktuğ Yayla (dk.64) (Kayserispor U19) - KAYSERİ

Kayserispor U19 sezonu 1 puanla kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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