Konyaspor da Sivas'ın fırtınasına kapıldı! Çalımbay'ın öğrencilerini ligde uzun süredir yenebilen çıkmadı
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Konyaspor da Sivas'ın fırtınasına kapıldı! Çalımbay'ın öğrencilerini ligde uzun süredir yenebilen çıkmadı

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Süper Ligde 34. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor ile İlhan Palut'un takımı Konyaspor kozlarını paylaştı. Sivasspor, kendi evinde Konyaspor'u 3-1'le geçti. Bu sonuçla Sivasspor ligde kaybetmeme serisini 11 maça çıkardı. İç Anadolu ekibinin kalan haftalarda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'le de oynayacak

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip Sivasspor, Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Sivasspor, 27. dakikada Mustapha Yatabare'nin golüyle öne geçti. 45. dakikada Max Gradel penaltı vuruşunda topu üstten auta yolladı. Konyaspor, 54'te Zymer Bytyqi ile beraberliği yakaladı. 68. dakikada Kayode, Sivasspor'u yeniden üstünlüğe taşıdı. 87. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Robin Yalçın ise skoru tayin etti

Öte yandan Sivasspor'da Hakan Arslan, 80. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor 11 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak 47 puana yükseldi. Konyaspor ise 4 hafta sonra mağlup olarak 40 puanda kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek. Konyaspor da sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Sivas'ın kalan fikstüründe Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir maçları da var.

Kayserispor'u 3-1'le geçen Sivasspor, ligde kaybetmeme serisini 11 maça yükseltti
Konyaspor da Sivas'ın fırtınasına kapıldı! Çalımbay'ın öğrencilerini ligde uzun süredir yenebilen çıkmadı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 16:27:03. #1.14#
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