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Kayserispor Tesisleri'nin ismi değişti

Hes Kablo Kayserispor Tesisleri'nin ismi bir kez daha değişti.

01.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:15
Kayserispor Tesisleri'nin ismi değişti

Kayserispor Tesisleri'nin ismi bir kez daha değişti.


Hes Kablo Kayserispor Kulübü, eski başkanın ismini taşıyan tesislerin ismini değiştirdi. Kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve Asbaşkan Mustafa Tokgöz'ün talimatı ile ' Kayserispor Tesisleri' yazan tabela indirildi ve yerine 'Hes Kablo Kayserispor Tesisleri' yazılı tabela takıldı.


Kayserispor tesislerinin ismi 4 Ocak 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilen sade bir tören ile Recep Mamur Kayserispor Tesisleri olmuştu. Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz, açılış öncesi, "Tesislere ismini bedavaya vermedik. Elbette destek olacak. Para verecek, vermeli. Eğer para vermezse ismini kaldırırız" cümlesi kurmuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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