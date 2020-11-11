Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı
11.11.2020 20:24 | Son Güncelleme: 11.11.2020 20:46
Kayserispor, bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan tecrübeli teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor tecrübeli teknik direktör Samet Aybaba ile anlaşma sağladı.
Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Kayserispor, resmi twitter hesabı üzerinden Samet Aybaba'nın göreve geldiğini açıklandı. Aybaba geçen sezon da Kayserispor'da görev yapmış ancak 17 gün sonra görevinden ayrılmıştı.
BEŞİKTAŞ'TA DA GÖREV YAPTI
65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, 2012-13 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırmış ve siyah beyazlılarla çıktığı 38 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik performans sergilemişti.