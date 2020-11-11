Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı
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Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı

11.11.2020 20:24 | Son Güncelleme: 11.11.2020 20:46

Kayserispor, bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan tecrübeli teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor tecrübeli teknik direktör Samet Aybaba ile anlaşma sağladı.

Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Kayserispor, resmi twitter hesabı üzerinden Samet Aybaba'nın göreve geldiğini açıklandı. Aybaba geçen sezon da Kayserispor'da görev yapmış ancak 17 gün sonra görevinden ayrılmıştı.

Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı

BEŞİKTAŞ'TA DA GÖREV YAPTI

65 yaşındaki tecrübeli teknik adam, 2012-13 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştırmış ve siyah beyazlılarla çıktığı 38 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik performans sergilemişti.

Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştı

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