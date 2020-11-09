Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı

09.11.2020 20:42 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:53

Kayserispor, Bayram Bektaş'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştırmış Samet Aybaba ile anlaştı. Aybaba, geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı ekipte 17 gün çalışmıştı.

Teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Samet Aybaba ile anlaşma sağladı.

Başkan yardımcısı İsa Gün, "Kayserispor Yönetim Kurulu olarak Samet Aybaba hocamız ile anlaştık, camiamıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanarak anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.

GEÇEN SEZON 17 GÜN ÇALIŞMIŞTI

65 yaşındaki Samet Aybaba, geçtiğimiz sezon Kayserispor'un başında 2 maç görev almış ve 17 günün ardından ardından "Tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettim" diyerek istifa etmişti.

Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akalın Hazar Ergüçlü Serenay Sarıkaya Münir Nurettin Selçuk
Spor Tisserand Ozan Tufan Caner Erkin Mehmet Topal Mbaye Diagne
Daha Fazla İstifa Ak Parti Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 20:53:29. #1.15#
title