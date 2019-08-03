Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Şamil Çinaz ile sözleşme yeniledi.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Şamil Çinaz ile yeniden masaya oturdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Şamil Çinaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA