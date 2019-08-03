Kayserispor, Şamil Çinaz ile sözleşme yeniledi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Şamil Çinaz ile sözleşme yeniledi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Şamil Çinaz ile sözleşme yeniledi.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Şamil Çinaz ile yeniden masaya oturdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Şamil Çinaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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