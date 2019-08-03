Kayserispor, Şamil Çinaz ile sözleşme yeniledi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Şamil Çinaz ile sözleşme yeniledi.

3.08.2019 20:24
Kayserispor, Şamil Çinaz ile sözleşme yeniledi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Şamil Çinaz ile sözleşme yeniledi.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Şamil Çinaz ile yeniden masaya oturdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Şamil Çinaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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