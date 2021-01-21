Son dakika! Kayserispor'da sağ kanada Melih Okutan takviyesi

SÜPER Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Beypiliç Boluspor'da forma giyen 24 yaşındaki Melih Okutan'ı transfer etti.

TFF 1'inci Lig takımı Beypiliç Boluspor'da forma giyen Melih Okutan, Hes Kablo Kayserispor'a transfer oldu. Sağ kanat oyuncusu ile 2,5 yıllık anlaşma imzalandı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, genç milli kanat oyuncusu Melih Okutan ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Melih Okutan'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı