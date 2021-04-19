Kayserispor kampa girdi
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Kayserispor kampa girdi

Kayserispor kampa girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Kayserispor hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Kayserispor hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde yapan sarı kırmızılı takımda sakatlığı devam eden Gustavo Campanharo ve Ömer Uzun dışında eksik bulunmuyor. Saktalığı geçen İlhan Parlak da kamp kadrosuna dahil edildi.

Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan maçta rakibine 3-2'lik sonuçla boyun eğen sarı kırmızılı ekip, bu kez sahasında kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmak ve ligin alt sıralarından yukarılara çıkmak istiyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde çalışmalarını tamamlayan Kayserispor, tesislerde kampa girdi. Tecrübeli teknik adam, kalede yine Doğan Alemdar'a görev verecek. Geri dörtlüde Zoran Kvrzic, Uğur Demirok, Dimitrios Kolovetsios ve Aziz Behich olacak. Orta alanda Jopesh Attamah, Daniel Avramovski, Pedro Henrique, Muğdat Çelik, Aaron Lennon ve Denis Alibec veya İlhan Parlak görev yapacak.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor kampa girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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