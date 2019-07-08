Kayserispor, kaleci Eray İşcan'la anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, kaleci Eray İşcan'ı transfer etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, kaleci Eray İşcan'ı transfer etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 27 yaşındaki Eray İşcan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2009'da Galatasaray alt yapısına gelen Eray İşcan, bugüne kadar sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer almasına rağmen çok fazla oynama şansı bulamadı.
Kaynak: AA
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