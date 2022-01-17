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Kayserispor ile anlaşan Mert Çetin'in lisansı çıktı

Kayserispor ile anlaşan Mert Çetin'in lisansı çıktı
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor ile sezon sonuna kadar anlaşan Mert Çetin'in lisansı çıktı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor ile sezon sonuna kadar anlaşan Mert Çetin'in lisansı çıktı.

Kayserispor'un devre arası transfer dönemimde renklerine bağladığı Mert Çetin'in lisansı çıktı. Teknik direktör Hikmet Karaman'ın talebi üzerine kulüp başkanı Berna Gözbaşı tarafından gerçekleştirilen transferle İtalya'nın Verona takımında forma giyen Mert Çetin sezon sonuna kadar Kayserispor'a kiralanmıştı. 3 gün önce Kayseri'ye gelen futbolcunun lisansı bugün çıktı. 25 yaşındaki stoper, teknik direktör Hikmet Karaman'ın görev vermesi halinde çarşamba günü oynanacak olan Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek.


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Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Hikmet Karaman, Kayserispor, Mert Çetin, Spor, Haber

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