Kayserispor Gaziantep FK maçının VAR'ı Tugay Kaan Numanoğlu
Yukatel Kayserispor'un bugün sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Tugay Kaan Numanoğlu oldu.
Yukatel Kayserispor'un bugün sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Tugay Kaan Numanoğlu oldu.
Süper Lig'in 17. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın 4.Hakemi Kadir Sağlam olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Tugay Kaan Numanoğlu oturacak.
Numanoğlu'na, AVAR da Kerem Ersoy ve Ramazan Keleş eşlik edecek. - KAYSERİ
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