Kayserispor Gaziantep FK maçının VAR'ı Tugay Kaan Numanoğlu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor Gaziantep FK maçının VAR'ı Tugay Kaan Numanoğlu

Kayserispor Gaziantep FK maçının VAR'ı Tugay Kaan Numanoğlu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'un bugün sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Tugay Kaan Numanoğlu oldu.

Yukatel Kayserispor'un bugün sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Tugay Kaan Numanoğlu oldu.

Süper Lig'in 17. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın 4.Hakemi Kadir Sağlam olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Tugay Kaan Numanoğlu oturacak.

Numanoğlu'na, AVAR da Kerem Ersoy ve Ramazan Keleş eşlik edecek. - KAYSERİ

Galatasaraylıları artık Avrupa da teselli etmiyor! Fatih Terim'e benzeri görülmemiş istifa tepkisi

Galatasaraylıları artık Avrupa da teselli etmiyor! Fatih Terim'e benzeri görülmemiş istifa tepkisi

 Karıştığı ilk skandal değil! Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolculara söyledikleri akıllara 2019'u getirdi

Karıştığı ilk skandal değil! Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolculara söyledikleri akıllara 2019'u getirdi

 Ortalığı karıştıran diyalog! Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler

Ortalığı karıştıran diyalog! Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title