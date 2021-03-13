Kayserispor-Galatasaray maçında gerilen ortamı Fatih Terim yatıştırdı

Süper Lig'de gecenin maçında Kayserispor Galatasaray'ı ağırladı. Maçın başında Mostafa Mohamed'in Aziz Behiç'e müdahalesinin ardından sahada tartışma yaşandı. Galatasaray kulübesinin de tartışmaya dahil olmasıyla gerginlik büyüyecekken Fatih Terim araya girdi ve her iki tarafı da yatıştırdı.

Galatasaray, Süper Lig'in 30. hafta maçında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşıyor. Maçın başında Mohamed'in Aziz Behiç'e arkadan yaptığı müdahaleye faul bekleyen ev sahibi ekip yan hakeme itirazda bulundu. Orta hakem Halis Özkahya'nın da taç kararının ardından Kayseri kulübesiyle Galatasaraylı Mohamed ve o bölgede olan Yedlin arasında tartışma başladı.

"HERKES BU TARAFA"

Tartışmanın ardından Galatasaray kulübesi de o bölgeye gidince gerginlik büyüdü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise her iki tarafı da yatıştırdı ve çok daha fazla büyüme ihtimali olan tartışma son buldu. Terim'in yardımcılarına ve futbolcularına "Herkes bu tarafa" demesi de dikkat çekti.