Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor (Canlı)

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor (Canlı)

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Kayserispor'un konuğu Yeni Malatyaspor...

Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan ve 14: 00'te başlayan mücadelenin hakemliğini Ümit Öztürk yapıyor.

KAYSERİSPOR-E.YENİ MALATYASPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

Kayserispor:  Lung, Lopes, Kana-Biyik, Kucher, Atilla, Sapunaru, Şamil, Badji, Mendes, Deniz, Umut

Evkur Yeni Malatya: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Cissokho, Sadık, Aytaç, Azubuike, Murat, Pereira, Boutaib, Turgut Doğan Şahin

Kaynak: Skorer

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