Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor (Canlı)
Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Kayserispor'un konuğu Yeni Malatyaspor...
Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan ve 14: 00'te başlayan mücadelenin hakemliğini Ümit Öztürk yapıyor.
KAYSERİSPOR-E.YENİ MALATYASPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Lopes, Kana-Biyik, Kucher, Atilla, Sapunaru, Şamil, Badji, Mendes, Deniz, Umut
Evkur Yeni Malatya: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Cissokho, Sadık, Aytaç, Azubuike, Murat, Pereira, Boutaib, Turgut Doğan Şahin
Kaynak: Skorer
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