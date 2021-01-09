Kayserispor, evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti
Kayserispor, Süper Lig'de çıkışını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Demizlispor'u mağlup eden sarı kırmızılılar, bu hafta da konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık sonuçla geçmeyi başardı.
Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, tek golle kazandı.
Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü 10. dakikada kendi kalesine Semih Kaya kaydetti. Kayserispor, 9. dakikada Denis Alibec'le kullanılan penaltıdan yararlanamadı.
Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Kayserispor, 16 puanla 18. sırada yer aldı. Üst üste 4 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor ise 21 puanla 12. sırada yer buldu.
Kayserispor, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise Rizespor'u ağırlayacak.