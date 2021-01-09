Kayserispor, evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti

Kayserispor, Süper Lig'de çıkışını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Demizlispor'u mağlup eden sarı kırmızılılar, bu hafta da konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık sonuçla geçmeyi başardı.