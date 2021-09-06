Kayserispor eski başkanı Recep Mamur son yolculuğuna uğurlandı
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Kayserispor eski başkanı Recep Mamur son yolculuğuna uğurlandı

Kayserispor eski başkanı Recep Mamur son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'da 14 sene başkanlık yapan ve 72 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Recep Mamur, son yolculuğuna uğurlandı.

Yukatel Kayserispor'da 14 sene başkanlık yapan ve 72 yaşında hayatını kaybeden iş insanı Recep Mamur, son yolculuğuna uğurlandı.

Kayserispor'da 1999-2013 yılları arasında kulüp başkanlığı yapan iş insanı Recep Mamur, geçirdiği rahatsızlık sonucu dün hayatını kaybetti. Mamur'un Hulusi Akara Caminde kılınan cenaze namazına, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başlanları, Kayserispor As Başkanı Ali Çamlı ile Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı. futbolcular İlhan Parlak, Uğur Demirok ve Dimitrios Kolovatsios, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, hayatını kaybeden Recep Mamur'un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Mamur, Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Kayserispor eski başkanı Recep Mamur son yolculuğuna uğurlandı
Kayserispor eski başkanı Recep Mamur son yolculuğuna uğurlandı
Kayserispor eski başkanı Recep Mamur son yolculuğuna uğurlandı
Kayserispor eski başkanı Recep Mamur son yolculuğuna uğurlandı
Kayserispor eski başkanı Recep Mamur son yolculuğuna uğurlandı
Kayserispor eski başkanı Recep Mamur son yolculuğuna uğurlandı
Kayserispor eski başkanı Recep Mamur son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan

Kayserispor acı haberle sarsıldı! Efsane başkan Recep Mamur hayatını kaybetti
Kayserispor acı haberle sarsıldı! Efsane başkan Recep Mamur hayatını kaybetti
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Kayserispor eski başkanı Recep Mamur son yolculuğuna uğurlandı - Haberler Spor
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