Kayserispor davul zurnayla karşılandı
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Kayserispor davul zurnayla karşılandı

08.03.2021 09:34 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:39
Kayserispor davul zurnayla karşılandı

Hes Kablo Kayserispor, Hatayspor galibiyeti sonrasında tesislerde davul zurnayla karşılandı.

Hes Kablo Kayserispor, Hatayspor galibiyeti sonrasında tesislerde davul zurnayla karşılandı.

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 31'e yükselten Hes Kablo Kayserispor davul zurnayla karşılandı.

2 haftada hanesine 6 puan yazdırarak ligin orta sıralarına doğru çıkışa geçen sarı-kırmızılı takımda moraller yüksekti. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve yöneticiler, takım otobüsünü alkışlarla karşıladı. Futbolcuları tek tek tebrik eden Başkan Berna Gözbaşı, "Rizespor galibiyeti sonrasında Hatay galibiyeti hepimize büyük moral verdi. Teknik heyet ve futbolcularımızı kutluyorum. Umarım kötü günleri tamamen geride bırakıyoruz. Bundan sonra önemli maçlarımız var. Bu maçları da başarıyla geride bırakarak hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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