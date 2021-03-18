Kayserispor'da Karagümrük kafilesi belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayserispor'da Karagümrük kafilesi belli oldu

18.03.2021 21:02 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:15
Kayserispor'da Karagümrük kafilesi belli oldu

Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Hes Kablo Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Hes Kablo Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Bugün İstanbul'a gide sarı kırmızılı ekipte, sakatlıkları bulunan Denis Alibec, Gustavo Campanharo, Anton Maglica, Mario Paz, Ömer Uzun, sarı kart cezalısı Uğur Demirok ve kaleci Silviu Lung kadroya dahil edilmedi.

Hes Kablo Kayserispor 'un Karagümrük maçı kafilesinde 22 futbolcu bulunuyor. Teknik direktör Uğur Kulaksız nezaretinde çalışmalarını tamamlayıp İstanbul'a giden takımda şu isimler yeraldı: Doğan Alemdar, İsmail Çipe, Abdulkadir Taştan, Zoran Kvrzic, Miguel Lopes, Ramazan Civelek, Cristian Sapunaru, Dimitrios Kolovetsios, Aziz Behic, Yasir Subaşı, Joseph Attamah, Karlo Muhar, Pedro Henrique, Talha Sarıaslan, Aaron Lennon, Daniel Avramovski, İlhan Parlak, Emre Demir, Nurettin Korkmaz, Melih Okutan, Kevin Luckassesn ve Besard Sabovic. - KAYSERİ

Kayserispor'da Karagümrük kafilesi belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Hakan Taşıyan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor'da Karagümrük kafilesi belli oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 21:18:39. #1.15#
title