Kayserispor'da Henrique 3 hafta yok
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Kayserispor'da Henrique 3 hafta yok

04.02.2021 10:20 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:25
Kayserispor'da Henrique 3 hafta yok

Süper Lig'de dün Aytemiz Alanyaspor'a karşı oynanan maçta sakatlanan Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Pedro Henrique'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Süper Lig'de dün Aytemiz Alanyaspor'a karşı oynanan maçta sakatlanan Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Pedro Henrique'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı orta sahası Pedro Henrique, dün Aytemiz Alanyaspor'a karşı oynanan maçın 42'nci dakikasında sakatlanarak, oyun dışı kaldı. Sol ayak bileğinden sakatlanan tecrübeli futbolcu, tedavi için hastaneye kaldırıldı. 30 yaşındaki oyuncunun bileğindeki ödem nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Pedro Henrique, "Tüm mesajlar için teşekkürler. En kötüsü olmadı, birkaç hafta sonra döneceğim. Sarı kart için teşekkürler hakem. Bugün yine harika bir iş çıkardın" ifadelerini kullandı.


Kayserispor'da Henrique 3 hafta yok
Kayserispor'da Henrique 3 hafta yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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