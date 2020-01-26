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Kayserispor'da Hasan Hüseyin sakatlandı

Hes Kablo Kayserispor'un orta saha futbolcusu Hasan Hüseyin Acar sakatlar kervanına katıldı.

26.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:54
Kayserispor'da Hasan Hüseyin sakatlandı

Kayserispor'un orta saha futbolcusu sakatlar kervanına katıldı.


Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Hasan Hüseyin Acar; 21.01.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe maçı sırasında sağ ayağına aldığı direkt darbe sonucu sağ ayak 5.parmak kemiğinde kırık meydana gelmiştir. Yaklaşık 3 haftalık tedavi süreci sonrası takımla çalışmalara başlaması öngörülmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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