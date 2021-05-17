Kayserispor'da en çok süre alan isim Kolovetsios oldu
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Kayserispor'da en çok süre alan isim Kolovetsios oldu

Kayserispor'da en çok süre alan isim Kolovetsios oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor 42 haftalık lig maratonunda en uzun süreyi Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios aldı.

Kayserispor 42 haftalık lig maratonunda en uzun süreyi Yunan stoper Dimitrios Kolovetsios aldı.

2020-2021 futbol sezonunda Kayserispor'da en uzun forma giyen isim savunma oyuncusu Dimitiros Kolovetsios oldu. Yunan stoper, lig maçlarında 3 bin 150 dakika sahada kaldı. 42 haftalık lig maratonunda en çok sahaya çıkan isim 38 maçla İlhan Parlak oldu. En az süre alan futbolcular ise 104 dakika ile Ömer Uzun aldı. Kayserispor takımında geride kalan sezon oynanan 40 Süper Lig maçında futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve süreler şu şekilde:

Dimitrios Kolovetsios: 35 maç/3150 dakika, Aziz Behich: 34 maç/ 2980 dakika, Zoran Kvrzic: 36 maç/ 2917 dakika, Aaron Lennon: 36 maç/ 2677 dakika, Pedro Henrique: 33 maç/ 2531 dakika, Doğan Alemdar: 28 maç/ 2520 dakika, Joseph Attamah: 31 maç/ 2283 dakika, Gustavo Campanharo: 24 maç/ 1969 dakika, İlhan Parlak: 38 maç/1955 dakika, Daniel Avramovski: 24 maç/ 1934 dakika, Cristian Sapunaru: 25 maç/ 1916 dakika, Karlo Muhar: 16 maç/1211 dakika, Miguel Lopes: 14 maç/ 1085 dakika, Uğur Demirok: 16 Maç/ 1039 dakika, Wilfried Kanga: 14 maç/ 914 dakika, Nehuen Mario Paz: 12 maç/ 696 dakika, Silviu Lung: 8 maç/ 675 dakika, Denis Alibec: 15 maç/ 664 dakika, Ramazan Civelek: 18 maç/ 642 dakika, Yasir Subaşı: 13 maç/ 641 dakika, Muğdat Çelik: 14 maç/544 dakika, Kevin Luckassen: 14 maç/ 526 dakika, Manuel Fernandes: 11 maç/ 489 dakika, İsmail Çipe: 5 maç/ 404 dakika, Besard Sabovic: 11 maç/ 378 dakika, Anton Maglica: 8 maç/ 355 dakika, Emre Demir: 14 maç/ 212 dakika, Melih Okutan: 11 maç/212 dakika, Nurettin Korkmaz: 11 maç/ 134 dakika, Harrison Manzala: 4 maç/ 120 dakika, Ömer Uzun: 2 maç/ 104 dakika.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kayserispor'da en çok süre alan isim Kolovetsios oldu - Haberler Spor
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