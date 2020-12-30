Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
30.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:30
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin