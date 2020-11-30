Kayserispor'da 7 eksik var
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Kayserispor'da 7 eksik var

30.11.2020 09:03 | Son Güncelleme: 30.11.2020 09:08
Kayserispor'da 7 eksik var

Sahasında Karagümrük ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da 7 futbolcu forma giyemeyecek.

Sahasında Karagümrük ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da 7 futbolcu forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Karagümrük ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da 7 futbolcu sahaya çıkamayacak. Sakatlığı bulunan Silviu Lung, Yasir Subaşı, Ömer Uzun, İlhan Depe, koronavirüs tedavisi gören Denic Alibec ile Nurettin Korkmaz ve kırmızı kart cezalısı olan Muğdat Çelik, Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Karagümrük maçında takımındaki yerini alamayacak.

Kırmızı kart cezası sona eren ve yeni sakatlıktan çıkan Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique ise maç kadrosunda yer alacak. Ancak Pedro'nun ilk 11'de olup olmayacağı maç saatinde belli olacak. "Oynamak istiyorum" diyen Pedro ile ilgili son kararı Teknik Direktör Samet Aybaba verecek. - KAYSERİ

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Kayserispor'da 7 eksik var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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