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Kayserispor'da asbaşkan Ali Çamlı istifa etti

Kayserispor'da asbaşkan Ali Çamlı istifa etti
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Ali Çamlı ve 2 yönetim kurulu üyesi istifa etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübü Asbaşkanı Ali Çamlı ve 2 yönetim kurulu üyesi istifa etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama göre Çamlı ile yönetim kurulu üyeleri Erol Çetin ve Tufan Koç görevlerinden ayrıldı.

Açıklamada, "Kendilerine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kayserispor'da asbaşkan Ali Çamlı istifa etti

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AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri

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